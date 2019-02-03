Четыре ребенка погибли в рухнувшем автобусе под Калугой

В результате падения в кювет пассажирского автобуса под Смоленском погибло четверо детей и семь взрослых.

Всего в автобусе находились 48 человек, в том числе 33 ребенка.

Всего госпитализированы 25 человек, в том числе 24 ребенка, шестерых осматривают медики, одному пострадавшему медицинская помощь оказана амбулаторно.

ДТП произошло на 37-м км автомобильной дороги регионального значения вблизи населенного пункта Извеково в Бабынинском районе Калужской области. Автобус, перевозивший детей на соревнования, опрокинулся в кювет.

Автобус следовал из Смоленска в Калугу, он принадлежал частному предпринимателю. Водитель сейчас дает показания полиции. По предварительной информации, он не справился с управлением из-за заноса на дороге, сообщает ТАСС.