Четыре ребенка погибли в рухнувшем автобусе под Калугой
В результате падения в кювет пассажирского автобуса под Смоленском погибло четверо детей и семь взрослых.
Всего в автобусе находились 48 человек, в том числе 33 ребенка.
Всего госпитализированы 25 человек, в том числе 24 ребенка, шестерых осматривают медики, одному пострадавшему медицинская помощь оказана амбулаторно.
ДТП произошло на 37-м км автомобильной дороги регионального значения вблизи населенного пункта Извеково в Бабынинском районе Калужской области. Автобус, перевозивший детей на соревнования, опрокинулся в кювет.
Автобус следовал из Смоленска в Калугу, он принадлежал частному предпринимателю. Водитель сейчас дает показания полиции. По предварительной информации, он не справился с управлением из-за заноса на дороге, сообщает ТАСС.
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