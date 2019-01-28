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Три четверти россиян резко против передачи Курил Японии

Три четверти россиян резко против передачи Курил Японии

Большинство россиян (77%) выступают против передачи четырех островов Курильской гряды Японии. Это следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

О «яблоке раздора» Японии и России знают 79% россиян. При этом передачу островов поддерживают 14%, еще 77% выступают против отчуждения российской территории.

Россияне настаивают, что эти острова принадлежат России, а каждый десятый утверждает, что эти территории отвоеваны. Граждане России уверены, что переговоры должны идти столько, сколько потребуется, чтобы прийти к взаимоприемлемому итогу. Оперативное подписание мирного договора поддерживают только 13% россиян.

Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров пояснил РИА Новости, что «любой намек на возможность отдать острова Японии вызывает, как правило, возмущенную реакцию общества».

Опрос проводился 26 ноября. В нем приняли участие 1600 респондентов. Возможная погрешность не превышает 2,5%.

Напомним, Япония настаивает на передаче ей островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Россия заявляет, что острова отошли РФ по итогам Второй мировой войны и суверенитет над ними не подлежит обсуждению.

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