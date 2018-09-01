Четверо артистов получили травмы во время выступления в цирке Воронежа

Во время представления в Воронежском государственном цирке обрушилась конструкция. Четверо артистов были госпитализированы в травматологическое отделение.

Инцидент произошел утром в ходе представления цирка Тамерлана Нугзарова. Во время конного номера обрушились технические конструкции, передает «Интерфакс». От сильного шума лошади стали скидывать артистов.

1 и 2 сентября в цирке проходят заключительные представления программы «Легенда» Нугзарова – наездника, лауреата Государственной премии России.