Четверо артистов получили травмы во время выступления в цирке Воронежа
Во время представления в Воронежском государственном цирке обрушилась конструкция. Четверо артистов были госпитализированы в травматологическое отделение.
Инцидент произошел утром в ходе представления цирка Тамерлана Нугзарова. Во время конного номера обрушились технические конструкции, передает «Интерфакс». От сильного шума лошади стали скидывать артистов.
1 и 2 сентября в цирке проходят заключительные представления программы «Легенда» Нугзарова – наездника, лауреата Государственной премии России.
Следующая новость В Москве запустили первый в России электробус
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии