Прокуратура разберется с червями в школьном компоте

Прокуратура разберется с червями в школьном компоте

В Свердловской области начата проверка после сообщения о червях в школьном компоте. Фотография неприятной находки разошлась в интернете.

Снимок компота с червями был опубликован накануне. В описании к нему говорилось, что компотом с червями напоили половину школьников.

Инцидент произошел в школе № 2 Каменск-Уральского. Кто-то из комментирующих снимок заявил, что в школьной столовой постоянно бегают тараканы.

Информацию о компоте с червями проверят прокуратура и Роспотребнадзор, пишет «Интерфакс».

Ранее в курганской школе детям дали суп из мяса с белыми «щупальцами».

* Фотография из социальных сетей

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