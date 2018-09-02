«Черные ящики» с горящего в Сочи Boeing доставили в столицу

С самолета Boeing, совершившего аварийную посадку в аэропорту Сочи, извлекли бортовые самописцы. «Черные ящики» уже доставлены в Москву.

Источник сообщил «Интерфаксу», что состояние самописцев приемлемое. В ближайшее время специалисты займутся их расшифровкой.

Самолет, летевший из Москвы в Сочи, совершил жесткую посадку в ночь на 1 сентября. На борту воздушного судна находились 164 человека. В результате аварии пострадали 18 человек. В Минздраве уточнили, что среди пострадавших трое детей. По данному факту заведено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей».