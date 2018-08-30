Черноморский флот России уничтожил подводную лодку

Экипаж малого противолодочного корабля «Суздалец» Черноморского флота нашел и уничтожил подводную лодку условного противника.

Учение прошло в одном из морских полигонов ЧФ в Черном море.

Уточняется, что роль условного противника выполнил экипаж подводной лодки «Ростов-на-Дону».

Во время мероприятия экипаж МПК «Суздалец» обнаружил подлодку «противника» и начал слежение.

После идентификации лодки для ее условного уничтожения было активировано торпедное оружие, а также реактивно-бомбометная установка РБУ-6000, сообщает «Федерал Пресс».