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В Черном море обнаружены остатки флота Адольфа Гитлера

В Черном море обнаружены остатки флота Адольфа Гитлера

Турецкий морской инженер и дайвер обнаружил на дне Черного моря три немецкие подлодки времен Второй мировой войны.

Отмечается, что подводные лодки U-23, U-19 и U-20 немецких ВМС были затоплены в 1944 году у берегов Турции. Долгое время их местонахождение оставалось неизвестным, из-за чего субмарины прозвали «потерянным флотом Гитлера».

U-23 находилась неподалеку от турецкого города Агва, а U-19 и U-20 лежали на глубине от 25 до 300 метров около берегов Стамбула.

Ранее подводные лодки Германии находили у берегов Испании, Франции и Японии, передает РИА «Новости».

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