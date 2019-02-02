В Черном море обнаружены остатки флота Адольфа Гитлера
Турецкий морской инженер и дайвер обнаружил на дне Черного моря три немецкие подлодки времен Второй мировой войны.
Отмечается, что подводные лодки U-23, U-19 и U-20 немецких ВМС были затоплены в 1944 году у берегов Турции. Долгое время их местонахождение оставалось неизвестным, из-за чего субмарины прозвали «потерянным флотом Гитлера».
U-23 находилась неподалеку от турецкого города Агва, а U-19 и U-20 лежали на глубине от 25 до 300 метров около берегов Стамбула.
Ранее подводные лодки Германии находили у берегов Испании, Франции и Японии, передает РИА «Новости».
Следующая новость На Кубе рухнул и взорвался на части метеорит
Загрузка...
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии