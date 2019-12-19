Черное море в Крыму кишит медузами

Черное море теперь небезопасно.

В настоящее время в Балаклавской бухте на юго-западном побережье Крыма отмечается нашествие медуз. Их настолько много, что вода больше напоминает булькающую кашу.

Обычно «нашествие» медуз в Балаклаве происходит осенью или весной, однако такое нашествие в декабре отмечается тут впервые.

Рады лишь рыбаки, так как медуза служит отличной приманкой для рыбы, сообщает «Пятый канал».

Как сообщалось ранее, из-за украинских сбросов пресной воды из Днепра в Каркинитский залив Черного моря в водоеме образуется сероводород, оказывающий негативное воздействие на аквакультуру. Об этом сказал замдиректора Морского гидрофизического института РАН Антон Георга-Копулос.

По его словам, сброс воды осуществляется на регулярной основе. Из-за разницы в температурах речная вода оседает на дно, создавая слой сероводорода, опасного для любого живого организма, пишет «ПолитЭксперт».

«Этот залив, я думаю, будет потерян с точки зрения тех видов, которые там есть: им придется либо мигрировать, либо исчезнуть», – уверен Георга-Копулос.

Читайте нас в мобильном приложении