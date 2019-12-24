Через мобильное приложение можно будет вызвать сантехника

Для государственных и частных управляющих компаний России разработали мобильное приложение, которое придет на смену диспетчерам.

На первом этапе сервис заработает в 29 регионах, с властями которых имеются соглашения о сотрудничестве по цифровизации. Вызвать электрика или сантехника через мобильное приложение можно будет во Владивостоке, Новосибирске, Санкт-Петербурге и прочих городах. Как ожидается, использование программы повысит спрос на электриков почти на треть.

Кроме того, с помощью сервиса также можно подавать показания счетчиков ЖКУ, оплачивать коммунальные и коммерческие услуги управляющей компании, сообщают «Известия».

Тем временем, в России решено отложить ввод эталонных тарифов в ЖКХ, так как Минстрой не смог согласовать проект постановления кабмина об их утверждении.

Предполагалось, что эталонные значения исключат возможность регионов поднимать расценки выше норматива без согласования с Федеральной антимонопольной службой. Тарифы предлагается вводить постепенно, с 2021 по 2023 год. В Минстрое настаивают на доработках.

«В отсутствие предварительной оценки уровня эталонных значений затрат по регионам, позволяющей достоверно определить сроки перехода субъектов РФ на метод эталонных расходов, принятие указанного проекта постановления Минстрой считает преждевременным», - говорится в письме к Минэкономразвития, где готовят таблицу разногласий по проекту, которую передадут в Минстрой, сообщают «Известия».

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