Чемпионат Мира по футболу стал для «Яндекса» судебной проблемой

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против поисковой системы «Яндекс».

Причиной называют рекламу букмекерской конторы, которая распространялась на сервисе в ходе прямых трансляций ЧМ-2018.

В дело попали также записи лучших моментов матчей и соответствующая реклама самих записей.

Дело начнут рассматривать 25 сентября, передает «ТВЦ» со ссылкой на ТАСС.

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