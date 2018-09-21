Чемпионат Мира по футболу стал для «Яндекса» судебной проблемой
Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против поисковой системы «Яндекс».
Причиной называют рекламу букмекерской конторы, которая распространялась на сервисе в ходе прямых трансляций ЧМ-2018.
В дело попали также записи лучших моментов матчей и соответствующая реклама самих записей.
Дело начнут рассматривать 25 сентября, передает «ТВЦ» со ссылкой на ТАСС.
Следующая новость Подмосковный полигон «Кучино» в Балашихе станет фильтром региона
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии