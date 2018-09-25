На Чемпионат Европы по футболу в России откроют безвизовый въезд
Госдума РФ рассмотрит законопроект о проведении в Санкт-Петербурге матчей футбольного Чемпионата Европы 2020 года, на который для болельщиков из других стран будет применен безвизовый въезд в Россию.
Законопроект предусматривает безвизовый въезд в Россию для болельщиков, а для волонтеров UEFA — по обыкновенным гуманитарным визам.
Кроме того, предлагается сделать проезд на общественном транспорте, кроме такси, бесплатным для фанатов в пределах Санкт-Петербурга и всей Ленинградской области.
Чемпионат Европы 2020 года состоится с 12 июня по 12 июля. Три игры группового этапа и четвертьфинал пройдут в Петербурге, передает «URA» со ссылкой на RNS.
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