На Чемпионат Европы по футболу в России откроют безвизовый въезд

Госдума РФ рассмотрит законопроект о проведении в Санкт-Петербурге матчей футбольного Чемпионата Европы 2020 года, на который для болельщиков из других стран будет применен безвизовый въезд в Россию.

Законопроект предусматривает безвизовый въезд в Россию для болельщиков, а для волонтеров UEFA — по обыкновенным гуманитарным визам.

Кроме того, предлагается сделать проезд на общественном транспорте, кроме такси, бесплатным для фанатов в пределах Санкт-Петербурга и всей Ленинградской области.

Чемпионат Европы 2020 года состоится с 12 июня по 12 июля. Три игры группового этапа и четвертьфинал пройдут в Петербурге, передает «URA» со ссылкой на RNS.

Новости по теме
Теги:
Следующая новость Россия будет участвовать в поиске «темной материи» Вселенной

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО