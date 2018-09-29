В Челябинской области зафиксировали второе за месяц землетрясение

Жители Катав-Ивановска в Челябинской области 29 сентября ощутили новые подземные толчки. Спасатели приведены в состояние повышенной готовности.

«Ученые института геодезии сообщили, что в районе Катав-Ивановска, на глубине 10 км, зафиксировали одноразовый толчок силой 4,5 магнитуды в 14:06», - сказал министр общественной безопасности региона Евгений Савченко.

В настоящее время данных о пострадавших или повреждениях зданий не поступало. Сотрудники МЧС проводят объезд территории, сообщает агентство «URA.RU».

Первые подземные толчки на Южном Урале были зафиксированы 5 сентября. Эпицентр землетрясения находился в пяти километрах от Катав-Ивановска. Вследствие землетрясения рядом с городом сошел гигантский грязевой оползень.