В Челябинской области зафиксировали второе за месяц землетрясение
Жители Катав-Ивановска в Челябинской области 29 сентября ощутили новые подземные толчки. Спасатели приведены в состояние повышенной готовности.
«Ученые института геодезии сообщили, что в районе Катав-Ивановска, на глубине 10 км, зафиксировали одноразовый толчок силой 4,5 магнитуды в 14:06», - сказал министр общественной безопасности региона Евгений Савченко.
В настоящее время данных о пострадавших или повреждениях зданий не поступало. Сотрудники МЧС проводят объезд территории, сообщает агентство «URA.RU».
Первые подземные толчки на Южном Урале были зафиксированы 5 сентября. Эпицентр землетрясения находился в пяти километрах от Катав-Ивановска. Вследствие землетрясения рядом с городом сошел гигантский грязевой оползень.
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