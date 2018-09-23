В Челябинской области отец избил 11-летнего обидчика сына

В Челябинской области отец второклассника отомстил 11-летнему обидчику сына, в результате чего тот оказался на больничной койке.

По данным СК РФ по региону, мужчина нанес удары ребенку после ссоры между школьниками. Отец заступился за сына и избил школьника.

У 11-летнего потерпевшего диагностировали травму живота, передает телеканал «360».

В ходе проверки будут найдены ответственные за обеспечение режима безопасности детей на занятиях и принято процессуальное решение.