В Челябинской области отец избил 11-летнего обидчика сына
В Челябинской области отец второклассника отомстил 11-летнему обидчику сына, в результате чего тот оказался на больничной койке.
По данным СК РФ по региону, мужчина нанес удары ребенку после ссоры между школьниками. Отец заступился за сына и избил школьника.
У 11-летнего потерпевшего диагностировали травму живота, передает телеканал «360».
В ходе проверки будут найдены ответственные за обеспечение режима безопасности детей на занятиях и принято процессуальное решение.
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