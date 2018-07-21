Челябинский замглавы минэкономразвития попал в СИЗО за махинации

Суд Челябинска постановил арестовать первого заместителя министра экономического развития Антона Бахаева, который обвиняется в махинациям с бюджетными средствами при организации и проведении российско-казахстанского форума.

Как сообщает агентство «URA.RU», чиновник пробудет в СИЗО до 19 сентября. Следователи объяснили требование взять Бахаева под стражу тем, что он часто бывает за границей, а также может оказывать давление на свидетелей по делу, работающих в минэкономразвития.

Бахаеву предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Следователи полагают, что он похитил средства бюджета, выделенные на подготовку и проведение форума с участием президентов России и Казахстана осенью 2017 года.