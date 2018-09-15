В Челябинске к саммитам ШОС и БРИКС сделали таблички с грубыми ошибками

Жители Челябинска обнаружили грубые орфографические ошибки на табличках с названиями остановок общественного транспорта, которые были установлены в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС.

В частности, слово остановка написано как «stopbus» вместо «bus stop», а словосочетание «центр города» указано как «Sity Centre» вместо «city center».

Ошибки найдены не только в иностранных словах, но и в русских. В частности, название остановки «Северо-восток» написано без дефиса, сообщает агентство «URA.RU».

Ранее похожая ситуация сложилась в Екатеринбурге перед Чемпионатом мира по футболу. Ошибки были замечены в общественном транспорте, где ввели английскую озвучку остановок.