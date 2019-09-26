56 человек пострадали вылезая из горящего Boeing в Барнауле

Число пострадавших в инциденте с Boeing-767 в Барнауле выросло до 56 человек. Во время посадки у него загорелись стойки шасси.

О количестве пострадавших сообщили в прокуратуре. Один человек находится в больнице, других отпустили домой.

Как пишет РЕН ТВ, самолет при посадке трижды отскочил от полосы и пошел на второй круг. Со второй попытки лайнер приземлился, но салон заполнил запах гари, а эвакуировать людей не спешили.

«Дети маленькие, и кто-то кричит: мы горим! И все, и паника началась. Мамаша детей потеряла. Человек 30 подбежали, начали толкаться, визжать, кричать», — рассказала очевидец, пассажир Светлана Маховицких.

Напомним, происшествие случилось 25 сентября. Самолет летел из Вьетнама и загорелся при посадке в Барнауле. В лайнере находились 334 человека и 10 членов экипажа.