600 человек были задержаны на митинге в сердце столицы

На несанкционированном митинге в центре Москвы к 18.00 задержаны уже 600 человек, сообщают проект «ОВД-Инфо» и МВД. Ведомство оценивает количество участников акции в 1500 человек.

Среди задержанных: муниципальный депутат района Зюзино Константин Янкаускас, незарегистрированный кандидат на выборы в Мосгордуму Любовь Соболь, актёр Александр Паль, несколько иностранцев, журналисты и несовершеннолетние.

В несколько отделов полиции приехали сотрудники Следственного комитета. Они допрашивают задержанных по делу о массовых беспорядках. К ним не пускают адвокатов.

Акция за допуск оппозиционных кандидатов в Мосгордуму началась в 14:00. Этот митинг — продолжение протестов 27 июля у мэрии Москвы, на Лубянке и на Трубной площади. Тогда были задержаны 1373 человека. Спустя несколько дней после задержаний Следственный комитет возбудил уголовное дело «о массовых беспорядках».