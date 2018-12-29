Чего хотят россияне: названы главные просьбы к Деду Морозу
Главным подарком для россиян на Новый год является здоровье. Это следует из последнего опроса ВЦИОМ.
По данным исследования, почти треть населения (37%) хотели бы получить от Деда Мороза здоровье для себя и родных. Чаще всего такой подарок просят люди в возрасте от 60 лет.
На втором месте по значимости оказался «мир во всем мире». Об этом мечтает почти каждый десятый гражданин России.
Материальных благ ждут 9% опрошенных, среди которых преимущественно молодежь. Каждый двадцатый попросил бы у Деда Мороза квартиру.
Карьерного роста хотят 5% участников опроса, передает «Интерфакс». Среди других пожеланий – снижение цен, путешествие с семьей, закрытие долгов и покупка дома.
Опрос проводился 14 декабря. В нем приняли участие 1600 человек.
Следующая новость В российскую армию осенью призвали 132,5 тыс. новобранцев
Загрузка...
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии