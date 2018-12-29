Чего хотят россияне: названы главные просьбы к Деду Морозу

Главным подарком для россиян на Новый год является здоровье. Это следует из последнего опроса ВЦИОМ.

По данным исследования, почти треть населения (37%) хотели бы получить от Деда Мороза здоровье для себя и родных. Чаще всего такой подарок просят люди в возрасте от 60 лет.

На втором месте по значимости оказался «мир во всем мире». Об этом мечтает почти каждый десятый гражданин России.

Материальных благ ждут 9% опрошенных, среди которых преимущественно молодежь. Каждый двадцатый попросил бы у Деда Мороза квартиру.

Карьерного роста хотят 5% участников опроса, передает «Интерфакс». Среди других пожеланий – снижение цен, путешествие с семьей, закрытие долгов и покупка дома.

Опрос проводился 14 декабря. В нем приняли участие 1600 человек.