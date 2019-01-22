Чечня оправдала обнуление долга по газу «спецификой региона»

В Чечне списание долгов по газу объяснили «своей историей и спецификой». С соответствующим заявлением выступил министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Джамбулат Умаров.

Он добавил, что у республики не больше прав, чем у других субъектов России, однако регион не пользовался газом до окончания боевых действий и потому не должен платить за этот временной промежуток.

«Чеченский народ не должен платить за тот газ, который непонятно — вообще поступал или не поступал», — сказал Умаров в эфире радиостанции «Говорит Москва».

В январе суд Грозного обязал «Газпром» списать долги по газу с жителей на сумму 9 млрд рублей. Прокуратура требовала списания долгов, опасаясь массовых протестов. Позже смоленские депутаты предложили последовать примеру Грозного и освободить население от невозвратных задолженностей.