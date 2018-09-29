Чечня и Ингушетия обменялись территориями в две тысячи гектаров

Ингушетия и Чечня обменяются 1890 гектарами территорий в рамках соглашения об установлении границ. Об этом заявил глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров.

«Чеченская сторона уступила нам 1890 гектаров, и мы, со своей стороны, то же самое, ровно метр в метр, уступили 1890 гектаров», - сказал он на расширенном заседании правительства республики.

Он отметил, что никто не заставлял его идти на соглашение, но понял необходимость решить данный вопрос, чтобы не сделать «из братских народов вечных кровников». Согласно решению, Чеченской стороне передана часть Надтеречного района Ингушетии и горно-лесистая территория, а Чечня отдала равносильную площадь на границе с Малгобекским райном, сообщает телеканал «360».

Чечня и Ингушетия подписали соглашение о закреплении границ 26 сентября. Четкой границы между республиками не было с 1991 года.

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