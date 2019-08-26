В Чечне забросали поезд камнями

Поезд, который следовал из Махачкалы в Санкт-Петербург обкидали камнями. Произошло это 23 августа на перегоне Кади-Юрт - Хасавюрт СКЖД.

В результате инцендента пострадал один пассажир. Он получил легкие порезы от разбившихся стёкол, но от медицинской помощи отказался.

На график движения поездов произошедшее не повлияло.

Полицейские в настоящее время принимают все меры по установлению и задержанию лиц причастных к происшествию, сообщает «ТАСС».

В социальных сетях появились фотографии разбитого окна.