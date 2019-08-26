В Чечне забросали поезд камнями
Поезд, который следовал из Махачкалы в Санкт-Петербург обкидали камнями. Произошло это 23 августа на перегоне Кади-Юрт - Хасавюрт СКЖД.
В результате инцендента пострадал один пассажир. Он получил легкие порезы от разбившихся стёкол, но от медицинской помощи отказался.
На график движения поездов произошедшее не повлияло.
Полицейские в настоящее время принимают все меры по установлению и задержанию лиц причастных к происшествию, сообщает «ТАСС».
В социальных сетях появились фотографии разбитого окна.
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