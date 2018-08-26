Чеченские власти признали журналистов угрозой госстрою России

Министерство по национальной политике, печати и информации Чеченской Республики обратилось в Следственный комитет, Генпрокуратуру и ФСБ с просьбой проверить «Новую газету» на предмет угрозы безопасности обществу и государству.

Глава ведомства Джамбулат Умаров заявил, что распространяя ложную информацию, издание занимается «умышленным подстрекательством к терроризму и, как следствие, насильственному свержению конституционного строя как Чеченской Республики, так и всей России в целом».

По его словам, редакция издания своими действиями разжигает межнациональные и межконфессиональные конфликты, передает Lenta.ru.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров предложил запретить въезд в республику авторам «Новой газеты», которые написали материал о нападении чеченских детей на полицию.

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Теги:
Места: Россия
Организации: ФСБ, СКР, Генпрокуратура
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