В Чебоксарах передумали отчислять студентов за участие в митингах

В Чебоксарском электромеханическом колледже сняли предупреждения студентам за участие в митингах и общественных мероприятиях.

Это произошло после вмешательства прокуратуры. Ранее молодым людям, в частности, угрожали возможным отчислением.

Прокуратура Ленинского района Чебоксар провела проверку в учебном заведении, после чего приводимые в документе колледжа основания об отчислении студентов признали «необоснованными» и нарушающими законодательства об образовании.

С середины сентября администрация возглавляемого председателем Общественной палаты Чувашии Алексеем Судленковым колледжа начала сбор подписей со студентов под документом «Ознакомление с правилами поведения в МЦК-ЧЭМК и приведенными ниже законами», из которого следовало, что студенту «разъяснена мера наказания» за митинги, пикеты, шествия, демонстрации. А за поступления официальных жалоб из правоохранительных органов студентов могли исключить из колледжа, пишет «Коммерсант».

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