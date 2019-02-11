Частные вложения в торговые объекты Москвы выросли вдвое

В 2018 году частные инвесторы вложили в объекты коммерческой недвижимости в Москве и Подмосковье по схеме краудфандинга около 735 млн рублей.

Об этом сообщает краудфандинговая площадка Aktivo – первая в России интернет- платформа для коллективных инвестиций. По ее данным, в 2018 году инвесторы купили по схеме краудфандинга два новых объекта в Москве – помещения супермаркетов «Азбука Вкуса» и «Перекресток». Их стоимость составила 160 и 514 млн рублей соответственно.

Таким образом, портфель активов компании за год вырос вдвое и превысил 1,9 млрд рублей. По словам генерального директора платформы Егора Клименко, владельцами паев Aktivo стали порядка 360 человек. Почти 60% клиентов совершают повторные покупки, приобретая долю в тех же или других объектах. За минувший год средний чек клиентов вырос с 2,8 млн до 5,2 млн рублей.

«Безусловно, это связано как с ростом доверия к Aktivo, так и с интересом населения к рынку коллективных инвестиций в целом», - объяснил Клименко.

Он отметил, что все больше клиентов готовы инвестировать в коммерческую недвижимость, так как доход от таких вложений становится пассивным.

Краудфандинговая площадка Aktivo работает с 2015 года. Она позволяет инвестировать в коммерческую недвижимость любому частному лицу. Платформа самостоятельно занимается отбором прибыльных объектов, обслуживанием и управлением собственности, ремонтом помещений, работой с арендаторами.