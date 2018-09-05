Частные почтовые компании совместят с базой Почты России

Правительство России рассчитывает установить на рынке почтовых отправлений условия, позволяющие частным операторам почтовой связи использовать инфраструктуру организации для переправки своей корреспонденции.

В настоящее время в России действует более двадцати частных компаний, предоставляющих услуги почтовой связи, но ни одна из них не в состоянии потягаться с мощью государственного ведомства.

При всей ориентированности на скорость доставки частники вынуждены считаться с особенностями территориально-географического расселения, признавая, что доставить почтовое отправление в труднодоступную точку они порой просто не в состоянии.

Согласно предложенному нововведению, любой частный оператор почтовой связи сможет самостоятельно оказывать услуги потребителям, используя часть сети государственного почтового ведомства, при этом, не являясь потребителем его услуг.

Новые правила создадут необходимые условия для развития эффективной и добросовестной конкуренции на рынках услуг почтовой связи на территории России и поспособствуют организации недискриминационного доступа частных операторов к сети государственного почтового ведомства и оптимальному использованию его инфраструктуры, сообщает «Парламентская газета».