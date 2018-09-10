Часть россиян сможет получать господдержку на третьего ребенка

Президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета РФ заявил, что вряд ли можно пересмотреть возможность предоставления материальной поддержки на третьего ребенка по всей стране, но для некоторых территорий это возможно.

В правительстве предложили со следующего года субъектам Российской Федерации самостоятельно вводить материальную поддержку на рождение третьего ребенка.

Владимир Путин допускает возможность пересмотра господдержки на третьего ребенка для ряда регионов, сообщает «Народные новости».

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