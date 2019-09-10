Бывший шпион США работал в администрации президента

Называемый СМИ информатором США Олег Смоленков до отъезда в 2017 году работал в Управлении по внешней политике администрации президента. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

При этом несколько лет назад чиновник был уволен внутренним распоряжением ведомства. Причины его увольнения не назывались.

Также представитель Кремля сообщил, что эта должность не предусматривает вообще как таковых контактов с президентом и не относится к категории высших должностных лиц.

Напомним, 9 сентября CNN сообщила, что в 2017 году США в ходе секретной миссии успешно вывезли из России одного из своих самых высокопоставленных информаторов. Он якобы был высокопоставленным сотрудником аппарата российского правительства, пишет Лента.ру.

Ранее британский телеканал начал производство документального фильма о президенте России Владимире Путине. Картина будет носить название «Путин: история русского шпиона».

Исполнительным продюсером фильма стал Джеймс Роган. Он признался, что понимать Путина нужно, чтобы разбираться в современной политике. Роган подчеркнул, что российский лидер остается самым влиятельным президентом своего времени.