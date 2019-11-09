Бывший мэр подмосковной Истры ударился в бега

Бывший мэр подмосковной Истры Андрей Вихарев стал фигурантом уголовного дела о крупном мошенничестве, однако скрылся от следствия и был объявлен в розыск.

Вихарева подозревают в присвоении минимум 100 миллионов рублей, выделенных на благоустройство территорий.

Всего по данному уголовному делу проходит пять фигурантов. Троих — заместителя Вихарева и двух бизнесменов — уже задержали, пишет «Интерфакс» со ссылкой на неназванный источник.

По словам собеседника агенства, в деле несколько эпизодов, поэтому сумма может вырасти. Присвоенные деньги, по версии следствия, Вихарев переводил в аффилированные структуры.

Андрей Вихарев с 1998 года по 2011 год был председателем совета директоров, затем президентом строительной компании «Гарантия-строй». В 2009-ом он избрался депутатом совета депутатов города Жуковского Московской области, откуда ушел в 2011 году. С октября 2014-го исполнял обязанности главы города Лосино-Петровский, затем стал главой Волоколамского района и главой подмосковной Истры. В конце сентября этого года ушел в отставку с должности мэра.

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