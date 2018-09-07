Бывший депутат Украины назвал мечтами «запасы газа» в стране

Экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник отметил, что заявление депутата Верховной Рады Сергея Таруты о якобы запасах газа на Украине, является как минимум странным.

Сергей Тарута заявлял, что Украина, являясь третьей в Европе по запасам газа, сможет не только обеспечить себя, а через 10 лет даже сможет его экспортировать.

Владимир Олейник пояснил, что на Украине сейчас наступает такой период, когда к власти рвутся или пытаются торговать мечтой.

Он добавил, что серьезные психологические изменения уже происходят в украинском обществе, но в первую очередь, это касается высших кругов власти, передает «НСН».