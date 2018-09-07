Бывший депутат Украины назвал мечтами «запасы газа» в стране
Экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник отметил, что заявление депутата Верховной Рады Сергея Таруты о якобы запасах газа на Украине, является как минимум странным.
Сергей Тарута заявлял, что Украина, являясь третьей в Европе по запасам газа, сможет не только обеспечить себя, а через 10 лет даже сможет его экспортировать.
Владимир Олейник пояснил, что на Украине сейчас наступает такой период, когда к власти рвутся или пытаются торговать мечтой.
Он добавил, что серьезные психологические изменения уже происходят в украинском обществе, но в первую очередь, это касается высших кругов власти, передает «НСН».
Следующая новость Верховный суд РФ уличили в подлоге смягчения закона социальных сетей
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии