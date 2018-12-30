В Бурятии разбился вертолет с четырьмя людьми

При заходе на посадку в районе Верхней Березовки, в Улан-Удэ, разбился вертолет с пассажирами.

Погибли четыре человека.

Отмечается, что осуществляя полет по маршруту Березовка (Улан-Удэ) – Сосновоозерск (Еравнинский район Республики Бурятия), вертолет Agusta A119 не смог совершить посадку в точке назначения в связи с неблагоприятными метеоусловиями. При возвращении в Улан-Удэ и заходе на посадку вертолет потерпел крушение.

Возгорание на месте аварии потушили. Возбуждено уголовное дело, передает РИА «Новости».