В Бурятии разбился вертолет с четырьмя людьми
При заходе на посадку в районе Верхней Березовки, в Улан-Удэ, разбился вертолет с пассажирами.
Погибли четыре человека.
Отмечается, что осуществляя полет по маршруту Березовка (Улан-Удэ) – Сосновоозерск (Еравнинский район Республики Бурятия), вертолет Agusta A119 не смог совершить посадку в точке назначения в связи с неблагоприятными метеоусловиями. При возвращении в Улан-Удэ и заходе на посадку вертолет потерпел крушение.
Возгорание на месте аварии потушили. Возбуждено уголовное дело, передает РИА «Новости».
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