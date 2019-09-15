Бундестаг заявил о намерении ЕС вытеснить Россию с рынка газа

Решение суда Евросоюза по газопроводу OPAL носит политический характер и принято с целью частично вытеснить Россию с рынка природного газа, заявил лидер германо-российской группы в бундестаге Робби Шлунд.

«Есть намерение, искусственно сокращая объемы транзита, повысить цену на российский газ, чтобы сделать американский сжиженный газ более конкурентоспособным», — приводит его слова РИА «Новости».

Депутат уверен, что «вместо справедливости и равенства на либеральном рынке решение суда ЕС однозначно ведёт к рыночной деформации и удорожанию энергоресурсов для европейских партнёров».

Напомним, ранее суд ЕС аннулировал решение Еврокомиссии, которое давало «Газпрому» возможность дополнительно транспортировать по Opal до 10,2 миллиарда кубометров газа в год, принимая участие в соответствующих аукционах.

Opal — это сухопутное продолжение газопровода «Северный поток» по территории Германии, доставляющего газ из России в страны Евросоюза, минуя транзитные страны.