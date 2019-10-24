Бундестаг отказался отменять санкции против РФ

Бундестаг отказался отменять санкции против РФ

Фото: АиФ

Бундестаг отклонил предложения оппозиционных партий отменить санкции в отношении России.

Оппозиция предлагала два варианта: «Разрядка с Россией - не продлевать санкции против России» и «За новую политику в отношении России - кооперация вместо конфронтации».

Первый вариант предложила фракция партии «Левые». Он подразумевал, что бундестаг выступит с заявлением о необходимости правительству Германии работать в ЕС над тем, чтобы санкции против России не продлевались.

Второй вариант предлагала фракция партии «Альтернатива для Германии». Он предполагал различные меры по укреплению сотрудничества с Россией по различным направлениями, передает РИА «Новости».

Санкции в отношении России вводятся с завидной регулярностью с 2014 года - с момента присоединения Крыма к РФ.

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