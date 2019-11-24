Буква «ё» вернулась в названия двух сотен деревень
Росреестр вернул букву «ё» в исторические названия почти 200 населенных пунктов Новгородской области.
Как рассказала помощник руководителя регионального управления ведомства Любовь Сараева, среди новгородских деревень, имевших в историческом названии букву «ё», были такие, как Ёгла, Ёгольник, Ёлкино, Ерёмина Гора.
«В новых выписках и других документах уже будут указываться верные названия населенных пунктов»,— приводит «Интерфакс» слова Сараевой.
За нарушение правил присвоения или употребления наименований географических объектов в статье 19.10 КоАП предусмотрены штрафы от 2 тыс. до 3 тыс. руб.
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