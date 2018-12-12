США бросились защищать Европу от «Северного потока-2»

В США приняли резолюцию против строительства газопровода «Северный поток-2». В документе говорится, что проект представляет угрозу безопасности Европы.

Конгрессмены проголосовали за резолюцию 12 декабря. Документ принят по упрощенной процедуре и носит рекомендательный характер. В нем критикуется российский проект, так как он является «существенным шагом назад с точки зрения европейской энергобезопасности и интересов США».

Конгрессмены призвали президента США Дональда Трампа принять меры для снижения зависимости Евросоюза от российского газа. Вашингтон также рассматривает введение санкций против «Северного потока-2», пишет «Газета.ru».

5 декабря Госдеп заявил, что считает газопровод «плохой идеей». По мнению ведомства, чем больше газа поставляется в обход Украины, тем остается меньше возможностей для сдерживания российской агрессии.

«Северный поток-2» предусматривает строительство двух веток газопровода. Запуск проекта намечен на конец 2019 года. Его стоимость оценивается в 9,5 млрд евро.