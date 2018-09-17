Британцев поразила стрельба ракетного комплекса РФ «Ураган»
Журналисты из Великобритании побывали на масштабных учениях «Восток 2018».
Под особым впечатлением британцев оставили стрельбы РСЗО «Ураган», после чего она написали, что увиденного буквально «стынет в жилах кровь».
Особо их удивило, что «Ураган» за пару секунд отправляет в цель несколько реактивных ракет, весом в 280 килограммов, передает «Народные новости».
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