Британский посол в РФ Лори Бристоу конце года покидает свой пост. Он признался в любви к России и заявил, что ему жаль уезжать.

Бристоу сказал, что много лет шел к этой работе и после завершения командировки сохранит самые тесные связи с Россией. Также он признался, что должность посла - в некотором роде работа мечты.

«Я в России, потому что мне нравится Россия. К сожалению, моя работа в России заканчивается к концу года. Но я намерен остаться на связи с большим количеством друзей и коллег, которые у нас появились», - сказал дипломат.

Бристоу признался, что как для посла самым большим сюрпризом для него стала готовность россиян работать вместе по самым разным темам даже в сложные времена и несмотря разногласия между правительствами, пишет «РИА Новости».

При этом именно Бристоу призывал немедленно привлечь Россию к ответственности за нарушение конвенции о запрещении химоружия в связи с «делом Скрипаля», подчеркнув, что только у РФ был мотив и возможность совершить это преступление.