«Британский юмор»: Тереза Мэй заявила о вторжении России

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что вооруженным силам Британии отведена ключевая роль в защите от «российского вторжения». Такие слова содержались в рождественском послании Мэй британской армии.

Премьер заявила, что вооруженные силы Британии мужественно, стойко и решительно продолжат противостоять агрессорам. Наступающий год готовит новые вызовы, отметила премьер.

Как пояснил «ПолитЭксперту» политолог Станисла Бышок, Британия в этом году противостояла, с одной стороны, ИГИЛ (запрещена в России) в Сирии, а с другой – России. Он отметил, что премьер в течение всего года говорила о России как об агрессоре.

Бышок отмечает, что Мэй не самый выдающийся «русофобский премьер-министр» за всю историю Британии. Он напомнил, что царская, советская и постсоветская Россия «демонизировались» властями Соединенного Королевства. Только во времена двух мировых войн страны были союзниками, заявил он.

«Те преувеличения, что Россия пыталась вторгнуться в Великобританию, а британские войска помешали это сделать, такие заявления похожи на британский юмор», - заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что Британия может в одностороннем порядке отменить решение о выходе из Евросоюза.