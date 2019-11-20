Британские военные зверствовали в Ираке и Афганистане

Международный трибунал может начать расследование против британских военных.

Их подозревают в зверствах в Афганистане и Ираке. Журналисты BBC и The Sunday Times обнаружили доказательства убийств и пыток мирных жителей. Как выяснилось, Минобороны покрывало военных и делало все, чтобы скрыть данные факты.

Автор фильма рассказывает, как двух мальчиков и юношей расстреляли дома во время чаепития. Британцы позже назвали школьников террористами. BBC заявляет, что Международный уголовный суд заинтересовался их фильмом и может даже начать расследование. Британское Минобороны утверждает, что это журналистское расследование ничего не доказывает.

В 2011 году газета Daily Mail раскопала видеозапись, на которой британский офицер в Ираке издевался над мирным жителем. Запись отправили в Минобороны, офицеру выписали штраф в 3 тысячи фунтов. Так что, возможно, ожидания BBC о Международном трибунале несколько преувеличены, так как эта история также может закончиться денежным наказанием, а не Международным трибуналом, сообщает «НТВ».

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