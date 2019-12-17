Британские молодожены развелись во время свадьбы

Молодожены Стефан Уилсон и Эрин Мэйсон-Джордж из Великобритании расстались прямо на свадьбе.

Это случилось из-за нетрезвого брата жениха. Торжество состоялось в городе Лланибиддер в Западном Уэльсе. Во время празднования брат жениха Томос, который сильно выпил, напал на невесту и избил ее, после чего спустил с лестницы.

Также среди пострадавших мать и сестра девушки. Эрин после драки обратилась в правоохранительные органы с заявлением и решила подать на развод, так как ее муж был на стороне брата. Из-за того что брак продлился меньше суток, супругов не могут официально развестись, сообщают «Известия».

Как сообщалось ранее, в Италии стали открываться приюты для разведенных мужчин, которые остались без жилья.

Власти страны причисляют их к «новым бедным», то есть к людям, которые имеют хорошее образование и ранее никогда не относились к низшим слоям населения.

Сегодня в стране в 60% разводов жилье переходит супруге, с которой остаются дети. Кроме того, итальянских мужчин обязывают платить алименты не только детям, но и бывшей жене, чтобы уровень ее привычной жизни не менялся.

После этого немало итальянцев остаются без средств к существованию, многие не могут позволить себе арендовать жилье.

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