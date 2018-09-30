Британия введет налог на покупку недвижимости для иностранцев

Власти Великобритании готовятся ввести дополнительный налог для иностранцев, готовых приобрести недвижимость в стране. Об этом сообщила премьер-министр Тереза Мэй.

Налог составит от 1% до 3% от стоимости объекта. Целью его введения является защита британских покупателей жилья. Мэй отметила, что полученные средства пойдут на решение жилищных проблем бездомных, пишет ТАСС.

«Я хочу гарантировать, что у людей, которые живут в Великобритании, будет возможность иметь свой дом», - заявила она.

Ранее оппозиционеры в Британии заявили о необходимости ввести налог на покупку второго жилья. Вырученные деньги предлагалось направить на помощь британцам, у которых нет собственной недвижимости.