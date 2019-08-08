Британия упростит въезд в страну для всех ученых
Британские власти намерены запустить упрощенный режим получения виз для ученых со всего света до конца года.
Облегчённые правила получения виз будут способствовать закреплению за Великобританией статуса «научной супердержавы», заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, передает РИА «Новости».
Премьер подчеркнул, что Англия гордится своей историей инноваций и изобретателями, но для дальнейшего лидирования в сфере науки стране нужно «прилагать усилия, чтобы наша иммиграционная система привлекала самые лучшие умы со всего мира».
Премьером Великобритании Джонсона в конце июля назначила Королева Елизавета II. Во время своей речи после назначения он пообещал вывести страну из ЕС 31 октября, отметив при этом, что выработает новое и лучшее соглашение.
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