Британия не сможет ввести санкции против России до выхода из ЕС
Лондон не сможет ввести санкции в отношении России в связи с отравлением в Солсбери до Brexit. Препятствием станут поправки Магнитского, принятые в мае 2018 года.
Об этом сообщил заместитель главы британского МВД по вопросам безопасности Бен Уоллес. Выступая перед депутатами британского парламента, он заявил, что поправка будут введены в действие после выхода страны из ЕС, пишет ТАСС.
При этом не уточняется, когда именно заработает поправка Магнитского: формально выход Британии состоится 29 марта 2019 года, а переходный период продлится до 31 декабря 2020 года.
Поправка Магнитского позволяет замораживать активы чиновников и предполагает запрет на выдачу виз лицам, причастным к коррупции и нарушениям прав человека.
Следующая новость МЧС предупредило москвичей о резком ухудшении погоды
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии