Британия не сможет ввести санкции против России до выхода из ЕС

Лондон не сможет ввести санкции в отношении России в связи с отравлением в Солсбери до Brexit. Препятствием станут поправки Магнитского, принятые в мае 2018 года.

Об этом сообщил заместитель главы британского МВД по вопросам безопасности Бен Уоллес. Выступая перед депутатами британского парламента, он заявил, что поправка будут введены в действие после выхода страны из ЕС, пишет ТАСС.

При этом не уточняется, когда именно заработает поправка Магнитского: формально выход Британии состоится 29 марта 2019 года, а переходный период продлится до 31 декабря 2020 года.

Поправка Магнитского позволяет замораживать активы чиновников и предполагает запрет на выдачу виз лицам, причастным к коррупции и нарушениям прав человека.

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