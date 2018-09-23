Британия прекратила дело по отмыванию денег из России

Экс-руководитель подразделения Национального агентства по борьбе с тяжкими преступлениями Британии Джон Бентон рассказал, что в 2016 году получил приказ прекратить дело по отмыванию денежных средств из России.

По его словам, в марте 2016 года британский финансист Уильям Браудер представил Бентону досье, которое содержало информацию об отмывании денег в Лондоне преступной группировкой из России. После этого Брентон нашел данные, которые свидетельствовали об этом.

«Через примерно 8-10 недель у нас был достаточный пакет документов, который бы подошел. Он свидетельствовал об отмывании денег в Великобритании, данных было достаточно для начала расследования об отмывании денег», - заявил он.

После этого Бентон получил приказ от вышестоящего лица, связанного с министерством иностранных дел, прекратить расследование, пишет РИА Новости.

В марте текущего года в Британии вступил в силу закон, позволяющий вводить санкции против тех, кто нарушает права человека.