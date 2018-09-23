Британия прекратила дело по отмыванию денег из России

Экс-руководитель подразделения Национального агентства по борьбе с тяжкими преступлениями Британии Джон Бентон рассказал, что в 2016 году получил приказ прекратить дело по отмыванию денежных средств из России.

По его словам, в марте 2016 года британский финансист Уильям Браудер представил Бентону досье, которое содержало информацию об отмывании денег в Лондоне преступной группировкой из России. После этого Брентон нашел данные, которые свидетельствовали об этом.

«Через примерно 8-10 недель у нас был достаточный пакет документов, который бы подошел. Он свидетельствовал об отмывании денег в Великобритании, данных было достаточно для начала расследования об отмывании денег», - заявил он.

После этого Бентон получил приказ от вышестоящего лица, связанного с министерством иностранных дел, прекратить расследование, пишет РИА Новости.

В марте текущего года в Британии вступил в силу закон, позволяющий вводить санкции против тех, кто нарушает права человека.

Новости по теме
Теги:
События: скандалы
Следующая новость В петербургской подземке родился ребенок

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО