Британия оставила в ФРГ более 200 военных для сдерживания России
Министр обороны Британии Гэвин Уильямсон приказала оставить в Германии свыше 200 военнослужащих для сдерживания России.
Решение оставить в ФРГ британских военных министр объяснила наличием угрозы для Европы с российской стороны, сообщает RT. По словам Уильямсон, данный шаг демонстрирует готовность Британии защитить Европу даже после выходы из Евросоюза.
Ранее глава флота Великобритании адмирал Филип Джонс заявил, что страна намерена усилить присутствие в северной части Атлантического океана из-за растущей угрозы со стороны РФ.
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