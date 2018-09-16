Британия начала поиски еще двоих подозреваемых по «делу Скрипалей»
Британские спецслужбы разыскивают еще двоих подозреваемых в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. Александр Петров и Руслан Боширов могли встретиться с ними в лондонском отеле.
В Британии полагают, что россияне встретились с куратором из посольства и врачом. Доктор должен был убедиться, что Петров и Боширов не провалят операцию, отравив себя. Встреча с ними могла состояться в отеле Лондона, пишет ТАСС.
4 марта Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Британии, и его дочь Юлия подверглись отравлению нервно-паралитическим веществом, которое нанесли на ручку его дома. Лондон обвиняет Москву в причастности к отравлению.
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