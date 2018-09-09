Британия может ужесточить правила выдачи визы инвестора

Британское правительство обсуждает внесение изменений в процедуру выдачи визы инвестора. Сейчас они есть у около 700 граждан России.

Известно также, что министерство внутренних дел в настоящее время пересматривает все визы инвестора, выданные до 5 апреля 2015 года.

Некоторые россияне могут утратить визы, если правительство найдет у них «доказательства серьезных финансовых нарушений», пишет «Новая газета».

В 2015 году Британия увеличила размер минимальных инвестиций для получения визы инвестора до двух миллионов фунтов стерлингов. Ранее эта сумма составляла один миллион.

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