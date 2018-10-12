Опубликована последняя научная работа Стивена Хокинга

В Британии вышла в свет последняя научная статья физика-теоретика Стивена Хокинга под названием «Энтропия черных дыр и мягких волос». Работу, которую ученый успел завершить за несколько дней до смерти, опубликовали коллеги, сотрудничавшие с ним.

Соавторами Хокинга выступили ученые Кембриджского и Гарвардского университетов. В статье исследователь пытался объяснить, что происходит с информацией, когда объект попадает в черную дыру.

В научных кругах феномен, который описывает Хокинг, получил название «информационный парадокс». По словам профессора Малькольма Перри, это явление находилось в центре внимания Хокинга в течение 40 последних лет.

Феномен, который изучал Хокинг, был открыт во времена Альберта Эйнштейна, который в 1915 году опубликовал общую теорию относительности. В ней содержались важные предсказания о черных дырах: в частности, Эйнштейн утверждал, что их можно определить по трем признакам – массе, заряду и спину (импульсу элементарных частиц). Через 60 лет Хокинг развил эту тему, настаивая, что черные дыры обладают собственной температурой, сообщает ТАСС.

По мнению ученого, горячие объекты теряют тепло в пространстве, вследствие чего черные дыры могут полностью исчезнуть. Однако информация при этом не исчезает просто так. В последней статье ученый объясняет возможный способ ее сохранения.

Хокинг скончался 14 марта в Кембридже, ему было 76 лет. Он является автором множества научных книг, среди которых «Краткая история времени», «Мир в ореховой скорлупке» и другие.