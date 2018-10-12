Опубликована последняя научная работа Стивена Хокинга

В Британии вышла в свет последняя научная статья физика-теоретика Стивена Хокинга под названием «Энтропия черных дыр и мягких волос». Работу, которую ученый успел завершить за несколько дней до смерти, опубликовали коллеги, сотрудничавшие с ним.

Соавторами Хокинга выступили ученые Кембриджского и Гарвардского университетов. В статье исследователь пытался объяснить, что происходит с информацией, когда объект попадает в черную дыру.

В научных кругах феномен, который описывает Хокинг, получил название «информационный парадокс». По словам профессора Малькольма Перри, это явление находилось в центре внимания Хокинга в течение 40 последних лет.

Феномен, который изучал Хокинг, был открыт во времена Альберта Эйнштейна, который в 1915 году опубликовал общую теорию относительности. В ней содержались важные предсказания о черных дырах: в частности, Эйнштейн утверждал, что их можно определить по трем признакам – массе, заряду и спину (импульсу элементарных частиц). Через 60 лет Хокинг развил эту тему, настаивая, что черные дыры обладают собственной температурой, сообщает ТАСС.

По мнению ученого, горячие объекты теряют тепло в пространстве, вследствие чего черные дыры могут полностью исчезнуть. Однако информация при этом не исчезает просто так. В последней статье ученый объясняет возможный способ ее сохранения.

Хокинг скончался 14 марта в Кембридже, ему было 76 лет. Он является автором множества научных книг, среди которых «Краткая история времени», «Мир в ореховой скорлупке» и другие.

Новости по теме
Теги:
События: наука
Персоны: ученые
Следующая новость Сервис ЦИАН заплатит крупный штраф за некорректную рекламу

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО