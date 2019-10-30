Бриллианты Людмилы Зыкиной продадут на декабрьском аукционе

Ювелирные украшения и личные вещи народной артистки СССР Людмилы Зыкиной выставят на торги в декабре. На аукционе будут представлены 40 лотов.

На торгах представят любимые серьги певицы и колье из 127 бриллиантов, преподнесенное ей бывшим президентом Азербайджана Гейдаром Алиевым. Среди топ-лотов есть набор ювелирных украшений – в него входят колье с 112 бриллиантами по 1,4 карата, серьги с 32 бриллиантами и кольцо с 16 алмазами.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу аукционного дома «12й стул», часть вырученных средств пойдет на увековечивание памяти Зыкиной.

В 2012 году на аукционе продали часть коллекции артистки. На торгах были представлены 25 лотов – за них выручили вдвое больше начальной цены – 31 млн рублей.

Напомним, Зыкина умерла 1 июля 2009 года в Москве. Ей было 80 лет.