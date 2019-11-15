«Боялась позвонить»: показали смс убитой аспирантки подруге

Подруга убитой доцентом СПбГУ Анастасии Ещенко выложила переписку, в которой девушки обсуждали ее роман с историком. В сообщениях говорится, что Олег Соколов не хотел, чтобы об отношениях узнали родители аспирантки.

Впервые Ещенко рассказала соседке по общежитию Евгении Лукьяновой об отношениях с преподавателем в январе 2015 года. Спустя два года роман стал ее напрягать.

Ещенко жаловалась, что ради любимого человека вынуждена участвовать в реконструкциях, учиться верховой езде и изучать эпоху Наполеона, хотя ей интересна история России начала XX века.

В декабре 2017 года пара ездила в Чехию. «Прага — это как детская мечта, путешествие в сказку, хоть и были мы там всего пару дней. И поехали отчасти случайно. Меньше чем за неделю купили билеты», - написала Ещенко подруге.

Новый год влюбленные встретила порознь: Соколов уехал к детям. При этом он сам не хотел, чтобы девушка знакомилась с ними.

«Я дома, я решила, что ему будет лучше провести праздники с детьми. Хотя это очень больно, но, кажется, правильно», — написала Анастасия.

Позже она рассказала, что об их романе известно супруге Соколова. «Она все знает, но ей так удобно», - писала девушка.

Еще Ещенко отмечала, что ей трудно разрыватья между его домом и общагой и она устала от переездов. Последняя переписка датирована 21 мая, передает телеканал «360».

«Вчера полдня боялась позвонить преподавателю. Голос дрожит. Да, я тоже об этом думаю. Быть честным и делать что-то для людей, а все остальное... Все равно конец у всех один, и душа, не хочется ее убивать», - написала она.

Напомним, доцент СПбГУ Олег Соколов 7 ноября застрелил девушку и расчленил тело. 9 ноября его задержали при попытке избавиться от останков. Суд арестовал историка до 8 января. Сообщалось, что Соколов находится на грани потери рассудка.

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