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Ботинки с GPS-навигатором спасли жизнь 8-летнему ребенку

Ботинки с GPS-навигатором спасли жизнь 8-летнему ребенку

Женщина и ее 8-летняя племянница едва не угодили в пасть медведя в Клязьминском лесу. Их жизнь спасли ботинки с GPS-навигатором.

Инцидент произошел 30 января. Девочка со своей тетей отправилась на прогулку в Клязьминский лес. С собой они взяли камеру GoРro, чтобы запечатлеть природу зимой.

В какой-то момент женщина отвлеклась на разговоры по телефону с подругой. Спустя некоторое время она обнаружила, что ребенка рядом нет, и бросилась на поиски.

По словам Алины, вызывать спасателей не было нужды: на ребенке были надеты эксклюзивные ботинки от компании «RalfRinger» с GPS-навигатором. Через приложение в смартфоне женщина с легкостью определила местонахождение племянницы.

Приблизившись к ней, Алина услышала крики и плач – оказалось, что ребенок угодил в капкан.

«Когда я нашла Машеньку, что бросилось в глаза — огромный медведь, который шел прямо на нее», - рассказала женщина.

Зверя удалось прогнать, а девочку - высвободить из капкана. К счастью, ловушка не смогла пробить обувь, поэтому ребенок отделался лишь испугом.

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Теги:
Места: Россия
События: происшествия
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